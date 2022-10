My Hero Academia, dolcetto o scherzetto? L'illustrazione d'auguri di Horikoshi

La notte più oscura e paurosa dell'anno è infine giunta anche per la società degli eroi, già immersa nel buio a causa della guerra tra Heroes e Villain. In questo giorno di festa gli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei abbandonano il loro costume da eroe per indossarne un altro. Ecco l'Halloween di My Hero Academia!

Mentre i protagonisti sono impegnati nella battaglia finale, una nube oscura copre i cieli del Giappone. Calano le tenebre sulla società degli eroi, ma questa volta non per opera dei Villain guidati da All For One e Tomura Shigaraki. È Halloween!

Sul suo Twitter, l'autore Kohei Horikoshi ha condiviso un messaggio di auguri ai suoi follower, accompagnato da un suo sketch inedito. In questa sua illustrazione speciale disegnata per Halloween 2022, il maestro ha immaginato i ragazzi della Classe 1-A festeggiare la ricorrenza. Vediamo dunque in primo piano Jiro nei panni di una dottoressa malvagia e sexy e Uraraka nei panni di una streghetta. Alle spalle delle due eroine, Pyramid Head di Silent Hill porta al guinzaglio Bakugo, a cui è stata posta una museruola sul volto. Frankenstein/Midoriya incita questo duo con il suo solito entusiasmo.

In attesa dell'uscita del capitolo 372 di My Hero Academia, in cui guarda caso si chiuderà una battaglia tra "mostri", l'autore è riuscito a deliziarci con questo simpatico artwork. Vi ricordiamo infine che Horikoshi potrebbe aver riconsiderato i tempi sul finale di My Hero Academia.