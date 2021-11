My Hero Academia: una dolcissima Jiro nel nuovo sketch a colori di Horikoshi

Impegnatissimo con l'Atto Finale di My Hero Academia, Kohei Horikoshi è riuscito a rimediare un ritaglio di tempo con cui ha realizzato uno splendido ritratto a colori che ritrae una delle studentesse più apprezzate dello U.A. Highschool, Kyoka Jiro. È possibile realizzare uno sketch del genere in solamente un'ora?

Come abbiamo imparato a scoprire, il lavoro del mangaka non è per nulla semplice. Ritmi serrati e orari di lavoro impossibili sono all'ordine del giorno. Nonostante ciò, Kohei Horikoshi, in un rarissimo buco libero, ha preferito realizzare un nuovo sketch per i suoi fan, piuttosto che concedersi del meritato riposo. Per l'autore, questa è una dimostrazione di grande amore nei confronti del suo pubblico e del suo mestiere.

L'ultimo sketch realizzato dal sensei Horikoshi è dedicato a Kyoka Jiro, aspirante eroina della sezione 1-A dello Yuei che è attualmente impegnata nella più grande crisi mai vissuta dalla società degli eroi. L'artwork vede la dolcissima ragazza passeggiare sulla riva del mare, lasciando le sue impronte sulla spiaggia, mentre dolcemente si tiene i suoi padiglioni auricolari.

A differenza degli ultimi lavori realizzati dal mangaka, questa nuova illustrazione è stata realizzata a colori. Quel che più sbalordisce, però, è che, come da lui rivelato, il ritratto è stato completato in solamente un'ora. Verrebbe quasi da non credergli, vista l'elevata qualità, ma questa è solamente l'ennesima dimostrazione delle immense doti da lui coltivate nel tempo.

