My Hero Academia e la grande domanda su Dabi: cos'è quella luce nel finale?

Dabi ha iniziato a scontrarsi con Shoto Todoroki da qualche capitolo. I due fratelli ormai sono coinvolti uno scontro di ghiaccio e di fuoco ad alta intensità, proprio come era previsto dai piani degli eroi. My Hero Academia 353 ha confermato la vittoria che è stata utile per risollevare il morale di tutti.

Pertanto, avendo ricevuto in pieno il colpo glaciale di Shoto, Dabi è svenuto ed è stato ammanettato e bloccato dagli eroi nei paraggi. In questo modo, sembra essere stato messo fuori gioco definitivamente. Eppure una certa vignetta di My Hero Academia lascia presagire ben altro.

Nel finale del capitolo 353, dopo il monologo di Spinner e i suoi pensieri, è stato visto che Dabi ha rifiutato altri quirk da All for One. Eppure c'è un panel in cui sembra illuminarsi una piccola sfera bianca proprio al centro del petto di Dabi. Cos'è quella luce e cosa farà a Dabi? Non è detto che la risposta arriverà in My Hero Academia 354 che potrebbe, invece, concentrarsi su altro.

Dabi potrebbe comunque tornare, anche se il suo ruolo sembra essere concluso. Potrebbe ottenere un'evoluzione del quirk e risorgere come una fenice blu, una teoria molto popolare che sta circolando negli ultimi giorni in rete tra i fan di My Hero Academia. Oppure, All for One potrebbe aver inserito un meccanismo di difesa come quello usato con Lady Nagant.

Quale sarà la verità lo scopriremo soltanto tra qualche settimana, ma è indubbio che quella luce che è emersa da Dabi sia qualcosa di particolare e importante.