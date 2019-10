My Hero Academia domina anche negli USA, 6 Volumi nella 'Top 20 best seller' di settembre!

My Hero Academia, la famosa opera del giovane Kohei Horikoshi, è da poco tornata in cima alle classifiche di vendita giapponesi grazie alla pubblicazione del Volume 21. In data odierna poi, NPD BookScan ha riferito i risultati di vendita sul suolo statunitense e a grande sorpresa, il fumetto è riuscito a piazzare la bellezza di 6 Volumi in top 20.

Per chi non lo conoscesse, NPD BookScan è un sito web che raccoglie tutti i dati di vendita di libri stampati in oltre 16,000 diversi negozi negli USA. Secondo quanto riferito dal suo CEO, NPD BookScan dovrebbe ricevere dati da circa l'85% dei venditori legali. La classifica viene stilata mensilmente.



Di seguito vi proponiamo la classifica dal 1 settembre al 5 ottobre 2019.



The Umbrella Academy Vol. 3: Hotel Oblivion My Hero Academia Vol. 21 They Called Us Enemy My Hero Academia Vol. 1 Batman: Damned Hardcover The Batman Who Laughs Hardcover The Adventure Zone: Murder on the Rockport Limited Dragon Ball Super Vol. 6 Uzumaki Hardcover My Hero Academia Vol.20 My Hero Academia Vol.2 The Handmaid's Tale: The Graphic Novel Hardcover Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol. 8 Splatoon Vol. 7 My Hero Academia Vol. 3 The Way of the Househusband Vol. 1 The Walking Dead Book 16 Hardcover Rusty Brown Hardcover Monstress Vol. 4 My Hero Academia Vol. 4

Come potete notare, nonostante il primo posto rimanga occupato dadi, My Hero Academia è stato in grado di piazzare ben 6 raccolte nella top 20. Tra i soliti noti sono presenti anche. Vi ricordiamo infine, che l'ultimo volume di Boku no Hero e il quarto disono stati pubblicati il 1 ottobre, ed hanno avuto quindi meno tempo per incrementare le vendite.E voi cosa ne pensate? Vedete qualche sconosciuto in classifica? Fatecelo sapere con un commento! Se siete fan dell'opera di Horikoshi inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra analisi del capitolo 247