My Hero Academia: un dono di sangue e una promessa per l'eternità

Un'altra delle più attese battaglie tra Heroes e Villain è giunta al termine nella seconda guerra narrata nell'Atto Finale di My Hero Academia. Nel manga scritto e illustrato da Kohei Horikoshi non c'è spazio per il lieto fine. Un altro grande protagonista, amatissimo dai fan, giunge ai saluti.

My Hero Academia 394 è stato il trionfo di due ragazze. Ochaco Uraraka ha confessato i suoi veri sentimenti a Himiko Toga, la quale, colpita dalle parole dell'eroina, decide di darle fiducia rinunciando al combattimento. La Sad Man's Parade cessa su tutti i campi di battaglia, ma il finale di questo scontro è tra le lacrime.

Nel capitolo 395 di My Hero Academia i cloni di Twice svaniscono nel nulla poco prima che potessero fare del male a Endeavor, Iida e Hawks. La vita di Uravity è tuttavia in pericolo. L'eroina, che ha continuato a combattere pur essendo stata gravemente ferita al ventre, ha perso molto sangue e si trova in fin di vita. Rendendosi conto che anche in questa situazione Ochaco a continuato a utilizzare il Quirk Float per proteggere i suoi amici, Toga è ancor più colpita dall'atteggiamento della studentessa dello Yuei. Dandole fiducia e rinunciando alla visione dell'Unione dei Villain, decide di sacrificare sé stessa per salvarla.

In My Hero Academia 395 Toga si trasforma un'ultima volta in Ochaco per una trasfusione di sangue. Mentre la vita torna a scorrere in Uravity, Toga lentamente si avvicina ai suoi ultimi momenti. Himiko confessa che anche se Dabi aveva bruciato la sua casa, il dolore continuava ancora a soffocare il suo cuore. Probabilmente, se avesse conosciuto qualcuno in grado di donarle amore, come Uraraka si è dimostrata disposta a fare, la sua vita sarebbe stata di molto diversa. Toga e Ochaco giacciono l'una di fianco all'altra, ma se l'eroina è guarita dalle ferite, la villain esala i suoi ultimi respiri.