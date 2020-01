My Hero Academia? Dopo l'ultimo scontro, Deku è realmente diventato più forte?

Nell'ultima puntata di My Hero Academia il pupillo di All Might ha dato fondo a tutte le sue forze, utilizzando al 100% il One for All e sbarazzandosi di Overhaul con una facilità disarmante. Appurato l'enorme potere raggiunto da Deku, è inevitabile pensare agli sviluppi futuri del protagonista.

La direzione artistica adottata da Studio Bones ha evidenziato anche il cambiamento estetico scaturito da un controllo così elevato del Quirk, caratterizzato da una serie di scariche elettriche che scintillano intorno al corpo di Midoriya, una soluzione tipica dei power-up che contraddistinguono la maggior parte dei protagonisti shonen.

Tuttavia, la straordinaria performance di Midoriya è stata causata quasi del tutto dall'aiuto di Eri, che grazie al suo Quirk riavvolgente gli ha permesso di non distruggersi da un punto di vista fisico, e quindi di sostenere la portata massima del One For All.

Perciò, con tutta probabilità Deku non beneficerà di alcun miglioramento effettivo sul controllo del suo Quirk, o quantomeno questo è ciò che avrebbe senso da un punto di vista narrativo. Lo scontro con Overhaul accrescerà sicuramente il suo bagaglio di esperienze, data la caratura dell'avversario affrontato, ma per vedere un power-up durevole sarà forse necessario aspettare le prossime saghe dell'anime.

Al momento, Deku ha un controllo efficace del One for All in versione Full Cowl - corrispondente all'8% del suo potenziale - e nelle circostanze più disperate riesce a spingersi anche al 20% - solo per una porzione limitata di tempo. Ha utilizzato questa forma proprio nelle battute finali dello scontro con Chisaki, dopo aver constatato che combattendo all'8% non sarebbe mai riuscito a scalfire il nemico.

Voi invece che ne pensate, in futuro quali power-up vorreste vedere per Deku?

Qual è la vera debolezza di Overhaul? L'ultimo episodio di My Hero Academia è stato piuttosto esplicativo. Abbiamo recensito la tredicesima puntata di My Hero Academia, analizzando l'ottimo lavoro svolto da Studio Bones nella messa in scena.