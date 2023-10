My Hero Academia: il doppiatore di Bakugo si esprime sugli eventi del manga

Il manga di My Hero Academia ha visto il ritorno a sorpresa di uno dei personaggi preferiti dai fan. L'arco narrativo finale sta per giungere al suo termine e, per fortuna, prima dell'epilogo abbiamo potuto rivedere quest'eroe creduto ormai morto.

L'ultima volta che avevamo visto Bakugo Katsuki è stato più di un anno fa, quando il giovane eroe e stato massacrato dal villain Shigaraki Tomura. Lo abbiamo visto giacere a terra, quasi morente, ma degli indizi ci hanno lasciato immaginare che Edgeshot avrebbe fatto l'impossibile per salvarlo, e così è stato.

Nel capitolo 403 abbiamo visto Bakugo apparire da un fascio di luce e scontrare il suo sguardo con quello di Midoriya. Questo può significare solo una cosa: il duo più potente di My Hero Academia sta per tornare e sarà una vera minaccia per All for One.

In vista di ciò, anche Nobuhiko Okamoto, voce di Bakugo nell'anime di My Hero Academia, ha voluto lasciare un messaggio circa il ritorno del suo personaggi. Il noto doppiatore è conosciuto per aver dato vita ad uno dei migliori personaggi di MHA, ma ha un curriculum eccezionale. Da serie come Demon Slayer fino ad arrivare a Le bizzarre avventure di JoJo, Pokemon e Assassination Classroom, Okamoto ha prestato la sua voce a tantissimi personaggi importanti.

Con un post su X, il noto doppiatore si è limitato a pubblicare l'emoji di un'esplosione, ma i fan del manga di Kohei Horikoshi sanno bene a cos'è riferito. Vi lasciamo con la data e le teorie sul capitolo 404 di My Hero Academia e con la copertina del volume 49 di My Hero Academia.