My Hero Academia: il doppiatore di Endeavor parla dell'evoluzione del personaggio

Durante l'Anime Expo, i giornalisti di Comicbook hanno avuto l'occasione di porre qualche domanda ai doppiatori inglesi di My Hero Academia, in attesa del debutto della quarta stagione. Dopo l'intervista al doppiatore di Todoroki, è stato il turno di Patrick Seitz, doppiatore di Endeavor, che ha parlato dell'evoluzione del nuovo eroe numero uno.

Alla domanda del giornalista: "Pensi che sia possibile l'esistenza di un arco di redenzione dedicato ad Endeavor?", Seitz ha riposto: "Me lo auguro, perché gli archi di redenzione mi fanno impazzire. Scrivo spesso di personaggi di questo genere, tipo di cattivi che diventano buoni, quindi spero proprio di si. Chiaramente nelle ultime stagioni sono successe molte cose e la serie non si chiama My Hero Endeavor, quindi non è che il personaggio abbia ricevuto troppo spazio. Però c'è ancora tempo, e spero che ci sia spazio per una sua evoluzione".

L'attore ha poi proseguito parlando del pacing della serie: "My Hero Academia è una serie che ha un ottimo pacing. Sa come si crea e come si modifica un personaggio, quindi non credo che in un episodio cercheranno di trasformarlo nel miglior padre della storia. Poi, nel caso, vedremo anche come la prenderà il pubblico, non è detto che tutti apprezzino questo tipo di cambiamenti".

Come ben sapranno i lettori del manga, Enji Todoroki, in arte Endeavor, avrà un ruolo molto importante nell'Arco Narrativo dei Pro Heroes, coperto nei capitoli dal 184 al 193. La quarta stagione della serie però difficilmente coprirà questa porzione di storia, dunque toccherà aspettare ancora qualche anno per vedere il nuovo eroe numero uno in azione.

E voi cosa ne dite? Vi piace di più il carismatico All Might o il possente Endeavor? Fatecelo sapere nei commenti! Inoltre, se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata al trailer inglese di My Hero Academia 4, la nuova stagione dell'opera di Kohei Horikoshi attesa per il prossimo 12 ottobre!