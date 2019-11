My Hero Academia: il doppiatore di Kirishima rivela il nome del vero rivale dell'eroe

La prossima puntata di My Hero Academia 4 sarà quasi interamente dedicata a Eijiro Kirishima, secondo quanto anticipato dalla breve preview trasmessa al termine dell'episodio 4. Per l'occasione ha parlato Toshiki Masuda, il doppiatore giapponese dell'aspirante eroe, rivelando qualche interessante chicca sulla personalità del ragazzo.

Durante il faccia a faccia con un giornalista di Bs-log, la voce di Kirishima ha infatti risposto all'interessante domanda: "Pensi che il tuo personaggio veda qualcuno come suo potenziale rivale?", dichiarando: "Denki Kaminari. [Ride] Kirishima passa molto tempo con Bakugo e Kaminari, i tre fecero addirittura l'esame per la licenza provvisoria insieme. Essendo un trio turbolento viene facile pensare che siano sempre in competizione tra loro".

Successivamente Masuda ha parlato del nuovo episodio, dichiarando: "Nell'episodio 68 (ndr. quinto episodio della quarta stagione), c'è una bellissima scena con protagonisti Bakugo e Kirishima. Bakugo sembra spesso menefreghista e aggressivo ma quando un suo amico ha problemi è sempre disposto ad aiutarlo. La forza di Kirishima risiede proprio nel costante desiderio di aiutare le persone, e Bakugo questo lo sa".

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le supposizioni del doppiatore? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la prossima puntata di My Hero Academia andrà in onda il 16 novembre alle ore 20:00 in simulcast su VVVVID, e che sono stati recentemente rivelati i titoli dei prossimi 4 episodi dell'anime.