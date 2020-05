My Hero Academia: il doppiatore nipponico di Bakugo subirà un intervento alle corde vocali

La serie di My Hero Academia ha fatto emozionare i fan con gli innumerevoli e meravigliosi combattimenti visti in tutte le quattro stagione pubblicate fino ad ora, e probabilmente molti di questi momenti hanno rappresentato una sfida per i doppiatori, causando gravi problemi alle loro corde vocali, come successo al doppiatore di Bakugo.

L'attore e doppiatore Nobuhiko Okamoto ha infatti annunciato che si terrà lontano dalla produzione per circa un mese, a partire dal primo giugno. Sembra infatti che dare la voce ad un personaggio perennemente energico ed "esplosivo" come Bakugo, abbia causato delle lesioni alle corde vocali di Okamoto, che necessita ora di un intervento chirurgico.

La pausa è prevista per circa un mese, il che vedrebbe tornare Okamoto in studio nei primi giorni di luglio, ma come affermato dallo stesso doppiatore, dipenderà tutto dall'esito dell'operazione e dalla successiva terapia. In seguito a dei fastidiosi dolori nella zona interessata, e dopo aver consultato il suo medico, Okamoto ha deciso di sottoporsi ad un'operazione del genere, tuttavia a causa dell'epidemia l'operazione è stata posticipata.

Okamoto si è anche scusato con i fan per aver annunciato uno stop così improvviso, ma promettendo loro di tornare al più presto e doppiare uno dei personaggi più apprezzati dell'opera di Horikoshi. Ricordiamo che è stata confermata la produzione della quinta stagione di My Hero Academia, e che presto uscirà un nuovo Funko Pop! di Ingenium.