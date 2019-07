My Hero Academia: quanto sono simili Overhaul e Thanos?

La quarta stagione dell'anime di My Hero Academia è attesa con impazienza dai fan dell'opera di Kohei Horikoshi, che non vedono l'ora di conoscere meglio il nuovo villain introdotto in coda alla terza, Overhaul. Il doppiatore del personaggio, Kellen Goff, ha deciso di paragonarlo a Thanos discutendone i punti in comune.

Il doppiatore ha parlato ai microfoni di ComicBook.com durante l'Anime Expo 2019, offrendo dei buoni spunti di dibattito sulle similarità che caratterizzano i due villain. Di seguito la sua riflessione:

"Thanos è interessante perchè si potrebbe argomentare che non sia del tutto un'antagonista. Cerca solo di fare ciò che ritiene il meglio per l'universo. Per quanto riguarda Overhaul, invece, tenta di riportare il mondo alle sue origini, vuole solamente che tutto torni come una volta, ritiene che i Quirk siano una malattia".

Secondo Goff, quindi, Overhaul vorrebbe proprio come Thanos, riportare il mondo in uno stato in cui egli desidera esistere usando tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere l'obiettivo:

"La sua mentalità consiste nell'utilizzare ogni mezzo per un fine ultimo, invece che, per esempio, governare il mondo con i Super poteri. E' come se ragionasse in questo modo: 'Okay, ogni sforzo è necessario. Riporteremo le cose come erano un tempo.'"



Il doppiatore definisce i piani di Overhaul piuttosto reazionari, condividendo lo stesso modus operandi di Thanos all'interno del Marvel Cinematic Universe. Il cattivo di casa Marvel voleva salvare l'universo

elidendo una parte dello stesso, e intendeva distruggere tutto ciò che ostacolasse il suo obiettivo.



Per rimanere in tema, un fan ha realizzato un credibile cosplay di Overhaul, mentre le voci che arrivano dalla premiere della quarta stagione sono piuttosto incoraggianti per quanto riguarda la censura della nuova saga.