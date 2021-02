My Hero Academia: la doppiatrice di Kendo ha sconfitto il cancro, tornerà nella Stagione 5

Saki Ogasawara, giovane doppiatrice di Itsuki Kendo in My Hero Academia, ha confermato con una serie di post pubblici che tornerà a interpretare la studentessa della 1-B nella quinta stagione dell'anime in uscita il 27 marzo. La ragazza era stata operata nel maggio del 2019 per un cancro alla lingua, ed è finalmente pronta a tornare al lavoro.

"Nel maggio del 2019 i medici hanno rimosso la mia lingua, un muscolo lungo quasi sei centimetri", ha scritto la doppiatrice poche ore fa, "ma fortunatamente sono ancora in grado di lavorare come seiyuu. Sono molto felice che abbiano trovato il cancro così presto. Qualcuno potrà essere sorpreso da quello che sto per dire, ma sto benissimo. Ripensare a com'ero prima non è facile, ma ho avuto tempo per riflettere e sono grata di essere ancora qui".

Saki Ogasawara ha accusato i primi sintomi nell'inverno del 2019, e ha condotto i primi esami nei mesi successivi. Fortunatamente i medici hanno trovato il cancro durante il primo stadio, ma per rimuoverlo in sicurezza è stato comunque necessario asportare il muscolo. Nel settembre del 2019 la doppiatrice aveva definito l'operazione un successo, confermando che sarebbe presto tornata al lavoro. Nella Stagione 5, in uscita tra poco più di un mese, potremo rivederla nei panni della splendida Itsuki Kendo.