My Hero Academia: un doppio cosplay di Deku e Bakugo con le divise del terzo film

Nel corso del tempo, i ragazzi della Yuei hanno migliorato il concept design dei loro costumi, in modo tale da adattarsi alle nuove esigenze emerse durante gli archi narrativi di My Hero Academia. Col film My Hero Academia: World Heroes Mission in arrivo in Giappone, vedremo ulteriori cambi nelle divise da hero dei tre protagonisti.

Ormai il design HD dei costumi di Deku, Bakugo e Todoroki è stato rivelato da tempo. Le divise di My Hero Academia: World Heroes Mission modificano enormemente il solito concept del terzetto, portando in dote degli abiti scuri più adatti a delle infiltrazioni e a lavori da spie che da eroi in campo aperto. Ci sono però delle fasce fosforescenti che richiamano ai colori principali degli eroi. Quella di Deku è naturalmente verde, quella di Bakugo invece rosso arancio.

La cosplayer Rebecca si è fatta accompagnare da Remydomino per portare al pubblico un cosplay di Deku e Bakugo da My Hero Academia: World Heroes Mission. Le due ragazze hanno quindi vestito questi abiti neri e inediti in un cosplay genderbent che potete osservare in basso. I due personaggi sembrano molto più futuristici del solito con questi nuovi abiti, cosa ne pensate? Preferite i cosplay tradizionali di Deku e Bakugo?