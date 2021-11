My Hero Academia: un doppio One For All nella figure da collezione di 73 Collectibles

Con il recente debutto di My Hero Academia World Heroes Mission nelle sale cinematografiche italiane, l’azienda specializzata 73 Collectibles ci porta indietro al secondo film della saga di Kohei Horikoshi, Heroes Rising. Il punto più alto e discusso del lungometraggio è al centro di questa meravigliosa statua da collezione!

Se l’uscita del romanzo My Hero Academia: Heroes Rising vi ha esaltato, allora la figure targata 73 Collectibles non farà altro che accrescere questa emozione. Essa, infatti, ritrae quello che è il momento più epico del film, ossia il doppio One For All finale con cui Katsuki Bakugo e Izuku Midoriya sconfiggono finalmente il potentissimo villain Nine.

Alta circa 38 centimetri e disponibile al preordine a un prezzo di 449 euro, escluse spese di spedizione, la statua vede Deku e Kacchan finalmente pronti a risorgere ed eliminare l’antagonista principale. Con uno splendido passaggio di consegne momentaneo, entrambi i ragazzi sono dotati del One For All: una soluzione drastica che ha assicurato loro la vittoria.

Ambedue con un pugno alzato, sono circondati dalle scintille del One For All Full Cowl, rispettivamente rosse per Bakugo e azzurre per Midoriya. La statua presenta dettagli d’incredibile pregevolezza, come ad esempio i graffi e le ferite sul corpo dei protagonisti, e i costumi da Hero strappati a causa dei colpi riportati in battaglia. Lo stesso diorama è ben realizzato, e vede un polverone sollevarsi contemporaneamente al doppio pugno del One For All.

Se apprezzate l’amicizia e la rivalità tra Izuku e Katsuki, allora non potete farvi sfuggire questo magnifico pezzo da collezione! Vi salutiamo invitandovi a scoprire se My Hero Academia: Heroes Rising sia canonico o meno. Ecco infine la guida cronologica al secondo film di My Hero Academia.