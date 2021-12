My Hero Academia, il doppiogioco di Horikoshi: chi è il vero traditore dello Yuei?

Dopo moltissimo tempo, il mistero del traditore del Liceo Yuei sembrava era essere stato risolto. Nel precedente appuntamento con My Hero Academia, Kohei Horikoshi aveva sbattuto in faccia ai lettori un’amara verità. Nel capitolo 336, però, tutto cambia con un clamoroso plot twist. L’autore ci sta trollando?

In attesa della battaglia risolutiva dell’Atto Finale, Horikoshi sta rimescolando le carte in tavola. Mentre la fazione dei Villain sta recuperando dal duro colpo subito da Star and Stripe, i Pro Heroes stanno ancora cercando di mettere in fuga la popolazione. Al Liceo Yuei, invece, i ragazzi stanno affrontando la crisi più dura.

Nel capitolo 335 di My Hero Academia, parlando a Dabi, All For One spiega di avere un amico segreto su cui poter contare nel momento del bisogno. Quell’infiltrato, che comincia per H, viene rappresentato come l’aspirante eroina invisibile Toru Hagakure. È lei ad aver tradito i suoi amici passando le informazioni riservate ai Villain?

Nel nuovo appuntamento con l’opera, tutto cambia. La traditrice non pare più essere Hagakure, ma bensì Yuga Aoyama. Da sempre, il comportamento dello scintillante Aoyama è stato reputato quantomeno come sospetto, ma tutti gli indizi decadevano per via della sua personalità particolare. Adesso, però, siamo stati messi davanti all’evidenza, il traditore è lui.

Resta allora un grande dubbio. Hagakure è o no un’infiltrata di All For One? E per quale motivo è stata inquadrata proprio nel bel mezzo del discorso del re del male? Stando a una prima ipotesi, l’autore ha semplicemente voluto sviare momentaneamente l’attenzione, puntando i riflettori su di lei. Oppure no. I traditori potrebbero essere due, e oltre all’ormai certo Aoyama, anche Toru potrebbe lavorare per conto di All For One. Al momento, solamente una cosa è chiara: Horikoshi si sta divertendo a trollare i lettori.

Vi lasciamo al legame tra il traditore e All For One, e a data di uscita e previsioni su My Hero Academia 337.