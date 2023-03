My Hero Academia: una drammatica riunione nel PV per le ultime puntate della Stagione 6

La sesta stagione anime di My Hero Academia ha raggiunto il suo climax. Con 22 puntate trasmesse, mancano infatti solamente altri tre episodi per il finale di stagione. Un teaser promozionale evidenzia una delle parti più toccanti della Saga di Dark Deku.

Con l'adattamento della prima parte della guerra contro i Villain e poi con l'arco narrativo dedicato alla svolta oscura di Midoriya, anche la serie anime di My Hero Academia si è addentrata nell'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi. La produzione di Studio BONES si avvicina però al culmine e si appresta ai saluti con un promo.

Dopo aver concluso lo scontro con Lady Nagant in My Hero Academia 6x21, uno stremato Deku si è rimesso in cammino per proseguire la sua missione solitaria. I Villain continuano però con i loro attacchi, ricorrendo anche a mezzi subdoli. Midoriya si renderà conto di non essere da solo, poiché i suoi compagni di classe tenteranno di riportarlo tra le mura amiche della U.A. Academy con ogni mezzo necessario. È in My Hero Academia 6x22 che Deku apprende il valore dell'amicizia.

Il trailer PV pubblicato da TOHO Animation anticipa proprio questa parte della storia. Uraraka, Bakugo, Shoto e tutti gli altri chiamano disperatamente Deku per farlo risvegliare dalla sua fase oscura. Affinché Deku torni alla ragione, tuttavia, ci sarà bisogno di uno scontro fraterno.