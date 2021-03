My Hero Academia: Drawing Smash, la colossale mostra d'arte di Shueisha si terrà ad aprile

Per festeggiare il quinto compleanno dell'anime di My Hero Academia, Shueisha e Kohei Horikoshi hanno confermato che la mostra d'arte My Hero Academia: Drawing Smash si terrà regolarmente, dal 23 aprile al 27 giugno 2021 alla Mori Arts Center Gallery di Tokyo. La mostra sarà gigantesca, e per l'occasione saranno presenti tante sorprese per i fan.

La mostra "Drawing Smash" sarà divisa in tre parti: Plus Ultra, in cui saranno mostrate tutte le sfide più difficili affrontare da Deku e gli altri eroi, Academia Days, in cui ci si concentrerà principalmente sul liceo, e Heroes vs Villains, in cui saranno mostrato alcune scene con protagonisti i cattivi dell'opera. Per farvi un'idea, potete dare un'occhiata alle immagini in calce

In ognuna delle tre parti sopracitate sarà possibile vedere plastici, diorami, dipinti, documenti e bozze inedite realizzate da Horikoshi e persino brevi spezzoni video, oltre che acquistare Volumi del manga e alcune rarità. I biglietti sono già in vendita da qualche giorno e a quanto pare i preordini stanno andando molto bene, visto che è già stata annunciata una seconda mostra a Osaka, dal 16 luglio al 5 settembre 2021.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe visitarla? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia 5 prenderà il via il 27 marzo, mentre dettagli sul terzo film dovrebbero essere condivisi entro la fine del mese.