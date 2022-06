My Hero Academia: il dualismo tra Deku e Shigaraki nella cover del Volume 35

Mentre la serializzazione settimanale di My Hero Academia su MangaPlus e Weekly Shonen Jump prosegue verso la battaglia finale, i lettori del manga devono ancora assistere ai preparativi per la seconda guerra tra Villain ed Heroes. In Giappone, sta per debuttare il prossimo tankobon: ecco chi sono le star della cover.

Se il precedente volume del manga copre la parte di storia che narra il combattimento tra Star and Stripe e Tomura Shigaraki, il tankobon numero 35 di My Hero Academia comincia con i preparativi della guerra. Nel capitolo 340, il primo del volumetto, All Might e Hawks riflettono su come agire per contrastare All For One.

La cover di My Hero Academia Vol. 35 è dedicata a Deku e Shigaraki , l’uno sottostante all’altro mentre allungano le mani verso i lettori. Dunque, la copertina ci pone dinanzi ai leader delle due fazioni e al dualismo tra All For One e One For All.

Come già riportato in precedenza, pur restando una delle migliori illustrazioni di Kohei Horikoshi, la cover di My Hero Academia Vol. 35 è riciclata. I più attenti, avranno infatti notato che l’artwork è pressoché identico a quello presente nella copertina di Weekly Shonen Jump n.46 del 2021. Questo numero della rivista, includeva il capitolo 330 dell’opera.

E voi, preferita questa illustrazione o quella nella cover di My Hero Academia Vol. 34? Vi ricordiamo, che il tankobon 35 uscirà in Giappone dal 4 luglio 2022. In Italia, attendiamo l’uscita del volume 33, in arrivo con Star Comics.