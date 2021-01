My Hero Academia: due dei più amati Pro Heroes si trovano in condizioni terribili

Il War Arc di My Hero Academia si è concluso portando i lettori attraverso una violenta ed estenuante battaglia tra i Pro Heroes e il Fronte di Liberazione del sovrannaturale. Ma mentre quest'ultima fazione è già ripartita all'attacco, gli eroi stanno ancora rialzando la china.

La società degli eroi pare aver subito il colpo duramente e come evidenziato dal capitolo 298 dell'opera di Kohei Horikoshi sono numerosi gli eroi ancora a letto in ospedale. Sconvolto per la battaglia a cui ha preso parte e per la clamorosa rivelazione appresa, Shoto Todoroki ha giurato a sé stesso di salvare suo fratello. A fargli compagnia troviamo anche suo padre Endeavor, l'Hero numero due Hakws e il suo compagno di classe Deku, il quale è privo di coscienza. Ma a preoccupare sono altri due eroi professionisti, le cui carriere sembrano essere definitivamente cessate.

Nel corso dello scontro il professor Aizawa e Gran Torino hanno avuto la peggio. Eraserhead ha perso una gamba ed è quasi stato privato del suo Quirk da Tomura Shigaraki, mentre Gran Torino è stato dilaniato brutalmente dallo stesso erede di All For One. Sebbene siano ancora in vita, i due eroi professionisti si trovano in condizioni gravissime.



Tuttavia, le ferite da loro riportate sono nulla in confronto al fato che è toccato a numerosi altri eroi. Riusciranno un giorno i due a ritornare in azione? Oppure si limiteranno a un mero ruolo di supporto? Scopriamo cosa sta succedendo, secondo la teoria di un fan, a Izuku Midoriya in My Hero Academia 298.