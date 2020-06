My Hero Academia: due artisti creano una statua fan made dedicata all'eroina Mirko

Mirko è sicuramente uno dei personaggi preferiti dai fan di My Hero Academia, e visto lo sketch realizzato per promuovere il Volume 20, probabilmente anche dall'autore Kohei Horikoshi. Due artisti però hanno letteralmente portato la loro passione ad un livello successivo, realizzando una magnifica statuetta fan made dedicata all'eroina.

L'opera, visibile in calce all'articolo, mostra la numero 5 del Ranking degli eroi in posa con il suo classico sorrisetto, pronta alla battaglia. Essendo realizzata dai fan - e non avendo quindi i permessi dell'editore - la statuetta non può essere messa in commercio, ma chissà che l'apprezzamento dei fan non porti alla realizzazione di qualche prodotto simile. Fino ad oggi del resto, Shueisha non ha nemmeno varato la possibilità di realizzare qualche figure dedicata alla congilietta.

La popolarità di Mirko è cresciuta soprattutto grazie all'ultimo arco narrativo del manga, in cui, per qualche capitolo, l'eroina ha ricoperto un ruolo tutt'altro che secondario. Purtroppo prima di vedere adattati i capitoli in questione dovremo attendere l'ultima parte della quinta stagione di My Hero Academia, se non direttamente la sesta.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statua? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nuove informazioni su My Hero Academia 5 saranno date durante l'Hero Fes 2020, in programma per il prossimo 3 ottobre.