My Hero Academia: i due episodi OAV sono ora disponibili su Crunchyroll Italia

I due episodi speciali di My Hero Academia, intitolati "Sopravvivi! Un allenamento critico!" e ambientati subito prima dell'ottenimento della licenza provvisoria da eroi, sono ora disponibili su Crunchyroll Italia per tutti gli utenti premium. Gli utenti non abbonati dovranno invece attendere un'altra settimana, più precisamente il 22 agosto 2020.

Vi ricordiamo che questi due episodi speciali, benché inseriti nel catalogo della quarta stagione, sono ambientati poco dopo la metà della terza, subito prima dell'esame per la licenza in cui verranno bocciati Bakugo e Todoroki. La storia prenderà dunque luogo prima dell'arco narrativo di Overhaul e del Festival della cultura.

Come anticipatovi la settimana scorsa, la sinossi del primo episodio recita quanto segue: "Prima di ottenere la licenza provvisoria da eroi, la 1-A affronta una difficile simulazione di salvataggio ostaggi. La prova si tiene all'interno di un supermercato in fiamme, e l'obiettivo è quello di estrarre tutti i manichini utilizzati per rappresentare gli ostaggi. Tuttavia, durante la ricerca il terreno cede, e dieci studenti rimangono intrappolati sotto le macerie! Deku e i suoi compagni devono unire le forze e trovare una via di fuga. La priorità di Bakugo però, continua ad essere l'estrazione degli ostaggi...".

La sinossi del secondo episodio invece, è la seguente: "Deku e compagni si trovano intrappolati sotto le macerie, e devono trovare una via di fuga. Il protagonista, Ochaco e Tsuyu si raggruppano con Yaoyorozu e Iida, che è rimasto ferito dopo il crollo. La squadra unisce le forze per trasportare Iida all'esterno, mentre Bakugo, Kirishima e Kaminari continuano con l'operazione principale. Ad un certo punto però, compare un'enorme massa d'acqua?! Che ci sia qualcos'altro dietro l'incidente?".

Questo nuovo OAV, in realtà composto da due episodi, è il quarto in totale, dopo Salvali! Allenamento al soccorso, Training of the Dead e All Might: Rising. Per la stagione 5 di My Hero Academia invece bisognerà aspettare ancora un po', anche se nuovi dettagli potrebbero essere rivelati all'Hero Fes 2020 in programma per il mese di ottobre.