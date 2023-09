My Hero Academia: due eroi della Classe 1-A non smettono di brillare

In questo Atto Finale di My Hero Academia Shoto e Uravity si sono distinti per aver messo fine agli scontri con Dabi e Toga, ma non sono stati gli unici due studenti della Classe 1-A a mettersi in mostra. Mentre dietro le quinte Deku affronta Shigaraki, per due aspiranti eroi della Yuei è tempo di brillare.

Un flashback in My Hero Academia 398 ci ha mostrato la nascita del Simbolo della Pace, ma benché le condizioni di All Might si stiano aggravando la battaglia con All For One non è ancora giunta al termine.

In My Hero Academia 399 Hercules fornisce altri quattro oggetti di supporto ad Armored All Might, quelli relativi ai Quirk di Froppy, Tentacole, Tail-man e Shoto. Toshinori Yagi si è infatti reso conto che All For One ringiovanisce ogni qual volta il suo corpo subisce un danno grave. All Might vorrebbe dunque usare un attacco in particolare, ma le sue riserve di energia glielo impediscono. L'eroe è dunque costretto a battere in ritirata cercando di schivare con poco successo le mosse del villain.

Kohei Horikoshi si sposta poi a 300 metri dal parcheggio in cui il piano "Dividi e conquista" ha avuto inizio. I 32 eroi rimasti in quel luogo, compreso Fat Gum, sono stati sconfitti da un singolo criminale, l'ex detenuto del Tartarus e serial killer Kunieda.

L'unico ancora a resistergli è l'ex traditore Yuga Aoyama, che però è stato privato della sua cintura direziona raggi laser. Provocato dal villain e forte della motivazione data dal ricordo dei suoi compagni di classe, Aoyama lancia un ultimo attacco disperato, che però manca il bersaglio. Questa è solo apparenza, poiché alle spalle di Kunieda si nascondeva Invisible, che con la sua rifrangenza respinge il navel laser di Aoyama moltiplicando la potenza del colpo. Kunieda è stato sconfitto dai due aspiranti eroi della Classe 1-A.

Tornati da All Might, My Hero Academia capitolo 399 si chiude con una mossa a sorpresa. All For One viene colto alla sprovvista da un attacco arrivato dal cielo. Hercules riesce a direzionare un potente "Can't Stop Twinkling" di Aoyama che Toshinori Yagi ritiene possa sconfiggere il Re del Male.