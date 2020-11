My Hero Academia: importanti novità per due eroi protagonisti

Uno degli apici della storia narrata in My Hero Academia sta per essere raggiunto e sembra che due eroi ben conosciuti si uniranno al team di Izuku per fronteggiare una minaccia imminente.

Il capitolo 289 di My Hero Academia, di cui vi riporto un approfondimento più generale, si apre con l'arrivo di Iida e Nejire, quest'ultima inviata ad avvertire i propri compagni del grande pericolo che incombe con l'avanzare di Gigantomachia. Il grosso villain, infatti, si sta avvicinando ai nostri eroi portando ovunque devastazione nel tentativo di raggiungere Shigaraki.

Il gruppo del protagonista si mostra sorpreso soprattutto all'arrivo di Iida. Il ragazzo, infatti, sembra che abbia curiosamente deciso di raggiungere i propri amici con Nejire disobbedendo agli ordini del comandante. Sembra che l'eroe corridore stia mettendo in pratica ciò che ha imparato durante l'arco narrativo di Stein capendo l'importanza dell'amicizia e non volendo lasciare Izuku, Bakugo e Todoroki al proprio destino.

Quest'ultimo arco narrativo si sta dimostrando particolarmente rivoluzionario per la società narrata nel manga anche a causa del incredibile quantità di morti che si conteranno tra la popolazione a seguito di questo scontro. Ora, con l'arrivo di Iida sul campo di battaglia i fan sperano nella vittoria dei propri eroi.

Cosa ne pensate di quest'ultimo capitolo? Nel caso voleste un approfondimento sul personaggio di Iida Tenya vi lascio un nostro articolo sul come abbia fatto, il corridore di My Hero Academia, a diventare un grande eroe.