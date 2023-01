My Hero Academia: due festosi, piccoli Kacchan e Deku nell'artwork di Noguchi

Nel corso di My Hero Academia il rapporto quasi d'odio tra Bakugo e Midoriya è lentamente mutato, fino a cambiare completamente grazie alla svolta dark intrapresa dal protagonista durante l'Atto Finale dell'opera. A proposito dei due amici, eccoli da bambini in un artwork ufficiale dallo staff del manga.

La rabbia di Izuku Midoriya è esplosa come mai prima d'ora dopo aver visto il suo amico ucciso dal rivale Tomura Shigaraki. Deku aveva completamente perso il controllo di One For All e se non fosse stato per l'intervento di Mirio Togata chissà cosa sarebbe potuto accadere.

Ci sono ancora speranze di rivedere Bakugo in vita, con Edgeshot che lo sta operando mentre la battaglia esplode tutt'attorno al corpo esanime del ragazzo. My Hero Academia ha però trascorso delle settimane di pausa, utili a far rifiatare l'autore. Chi invece non si stanca mai è l'assistente Noguchi.

Dopo aver realizzato uno sketch di Mirko con indosso il costume da eroe di Dynamight, il fido assistente di Kohei Horikoshi ha realizzato un altro, bellissimo sketch. Questa volta i soggetti della sua illustrazione sono Deku e Bakugo, lontani dalla battaglia e tornati bambini. Giocosi, ma soprattutto gioiosi come ormai non riescono da diverso tempo, vediamo Kacchan tirare le guance del piccolo Izuku. Torneranno mai a giocare assieme i due aspiranti eroi dello Yuei?