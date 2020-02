My Hero Academia: ecco quali sono i due folli piani di Shigaraki

Quello che stanno per affrontare i protagonisti di My Hero Academia sarà di portata gargantuesca. Negli ultimi numeri del manga di Kohei Horikoshi, infatti, sono state rivelate le ambizioni a cui aspira il numero uno degli antagonisti, il villain Tomura Shigaraki, che promette una quantità di caos imponente.

Il pericolo si fa sempre più concreto nel capitolo 259, soprattutto dopo le rivelazioni giunte alle orecchie di Hawks. L'Hero n°2, infatti, è ancora infiltrato tra i ranghi del Fronte di Liberazione del Paranormale al fine di ottenere quante più informazioni possibile per fronteggiare la loro minaccia in seguito al potenziamento della leadership di Shigaraki.

A tal proposito, inoltre, nel precedente numero di My Hero Academia sono stati rivelati i due folli piani del villain che, se rispettati, metteranno a ferro e fuoco il mondo per così come lo conosciamo. In particolare, il Fronte vuole riportare la società agli albori di un tempo, quando la malavita e l'illegalità controllavano sia le città che i politici, con i criminali liberi di scorrazzare ovunque. Ma il piano più malvagio, ad ogni modo, consiste nella liberazione di All for One che, qualora andasse a segno, aprirebbe una delle guerre più importanti dell'intero franchise.

E voi, invece, che aspettative avete per le prossime saghe di My Hero Academia? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra più completa disposizione per opinione e teorie in merito all'argomento.