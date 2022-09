My Hero Academia, due personaggi da tenere d'occhio: il consiglio del producer di BONES

Sole due settimane ci separano dalla premiere di My Hero Academia Stagione 6, appuntamento nel quale non mancheranno emozioni, scontri e adrenalina. Sarà però un personaggio in particolare a conquistare le luci del palco. Ecco quale protagonista dovremmo tenere d'occhio secondo il producer di Studio BONES.

L'ultimo, esplosivo trailer di My Hero Academia 6 ha avvicinato gli spettatori alla data di debutto, ma l'hype continua a crescere giorno dopo giorno. Per promuovere il lancio, nel numero di settembre 2022 della rivista Animedia è inclusa una intervista al producer Yoshihiro Oyabu.

Il producer di BONES Oyabu ha sottolineato il fatto che due protagonisti tra tutti attireranno su di loro l'attenzione del pubblico. Questi due personaggi, l'uno della fazione degli Heroes, l'altro dei Villain, anche se in modo diverso conquisteranno la scena. Le parole di Oyabu si riferiscono a Mirko, che avrà modo di far conoscere al pubblico la sua vera forza già dal primo episodio, e Twice, criminale dalla storia strappa lacrime. Ovviamente, chi ha già letto le pagine del manga sa bene cosa intende dire il producer. Mirko è anche presente nello sketch di Horikoshi dedicato a My Hero Academia 6.

Più in generale, riguardo la stagione 6 dell'adattamento anime, Oyabu ha affermato che sarà ricca di momenti salienti e che ogni protagonista avrà il proprio momento di gloria. Dal 1° settembre in streaming su Crunchyroll, My Hero Academia 6 promette spettacolo con una guerra su vasta scala tra eroi e villain.