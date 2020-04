My Hero Academia: i due Pro Hero più forti si coalizzano nell'ultimo poster ufficiale

La quarta serie di My Hero Academia è terminata lasciando il fiato sospeso a tutti gli appassionati, merito anche di un finale di stagione in grado di concludere con fascino ed epicità un arco narrativo breve ma intenso sotto tutti i punti di vista. I successori di All Might hanno dimostrato le proprie capacità direttamente sul campo.

E non parliamo dell'erede di nome, Izuku Midoriya, ma di coloro che si sono ritrovati improvvisamente nella prima e nella seconda posizione come Hero più forti in circolazione: Endeavor ed Hawks. Kohei Horikoshi e Studio Bones hanno preparato con minuzia il loro debutto al centro della scena, tramite un episodio 25 di My Hero Academia a dir poco mozzafiato, tra i migliori dell'intero franchise fino ad ora.

Gli appassionati, inoltre, si sono molto affezionati alla coppia composta tra i due Pro Hero, motivo che ha spinto la compagnia a rilasciare un nuovo poster ufficiale a tema sulla celebre rivista Push Magazine. La visual in questione, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan dell'opera. Ma a proposito dell'ultima stagione dell'anime, avete già letto la nostra Recensione di My Hero Academia 4?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica condivisa da Studio Bones sul magazine nipponico, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo provocante cosplay di Mt. Lady che vi lascerà sicuramente senza parole.