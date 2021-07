My Hero Academia: Due nuovi prototipi per le action figure di Bakugo e Todoroki

Il finale della quinta stagione di My Hero Academia è sempre più vicino, in attesa di scoprire come si concluderà questa parte delle avventure di Deku e gli altri, vi segnaliamo questa nuova versione delle action figure dedicate a Todoroki e Bakugo.

L'account di Twitter @Atsushi101X ha condiviso con i numerosi fan dell'anime di Kohei Horikoshi delle foto incentrate sulle nuove statuette che raffigurano due dei personaggi più amati della serie. Si tratta di Todoroki e Bakugo, entrambi ritratti mentre stanno usando i loro quirk. Come potete notare dal messaggio presente in calce alla notizia, si tratta di due prototipi che potrebbero quindi essere modificati nei prossimi mesi, nonostante questo gli appassionati di My Hero Academia sono entusiasti di scoprire dei nuovi oggetti di merchandise dedicati allo show, diventato in poco tempo una delle opere più di successo del Giappone. Anche il tweet è stato accolto positivamente, ricevendo oltre 4 mila Mi Piace.

Non resta che aspettare le prossime settimane per scoprire come sarà la versione definitiva delle due action figure, nel frattempo vi segnaliamo che sono presenti su Crunchyroll gli episodi della quinta parte di My Hero Academia, stagione che avrà delle importanti ripercussioni sulle vicende dei protagonisti del manga di Kohei Horikoshi.