My Hero Academia: due teneri cosplay vi faranno amare questo papà!

A volte, quando si è fan sfegatati di un franchise, si finisce per il coinvolgere finanche i propri figli nelle proprie passioni. È il caso di questo fan di My Hero Academia, immortalato e finito in Rete con al seguito due tenerissimi cosplay in miniatura.

Com'è possibile vedere dal video che vi proponiamo in calce, la figura di spalle tiene per mano quelli che probabilmente sono i suoi due figli: i pargoletti sono vestiti come due celebri eroi di My Hero Academia. Quello a destra, infatti, propone il cosplay di Deku, il protagonista dell'opera, mentre quello a sinistra è vestito come Shoto Todoroki, compagno di classe di Midoriya e inizialmente rivale del giovane.

I due bimbi portano anche i costumi da Hero che Izuku e Shoto indossano nella più recente incarnazione animata della serie, ovvero la Stagione 3 a cura dello staff di Studio BONES. La Season 3 è terminata da poco con il 25° episodio, intitolato "Invincibile", ma abbiamo saputo subito dopo la sua conclusione che la quarta è già in lavorazione.

Ricordiamo che il manga di My Hero Academia è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, che nel mese corrente si appresta a portare sui nostri scaffali il 16° tankobon dell'opera. Voi state seguendo anche il fumetto o vi limitate soltanto alla serie animata?