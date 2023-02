My Hero Academia: c'è già una data per l'annuncio della Stagione 7?

Il secondo cour di My Hero Academia Stagione 6 sta per dare il via alla Saga dell'Eroe Oscuro, conosciuta dai lettori della serie manga di Kohei Horikoshi come il Dark Deku Arc. Con questo filotto di vicende Studio BONES chiuderà la sesta stagione dell'anime, cominciando i lavori per la settima.

È l'ora di Dark Deku in My Hero Academia 6. Izuku Midoriya perderà il sorriso ereditato dal Simbolo della Pace e intraprenderà una missione in solitaria che lo trasformerà in un vigilante oscuro.

Con la fine di questa stagione ormai in vista, i fan già pensano al futuro. Quando verrà annunciata la settima stagione anime di My Hero Academia? Secondo dei rumor sarebbe già stata definita una data.

Il giorno dopo il broadcast dell'ultimo episodio della Stagione 6 dell'anime, il 26 marzo 2023, si terrà l'AnimeJapan 2023. BONES ha già confermato la sua presenza all'evento, dando adito a diversi rumor. Sarà in quell'occasione che lo studio d'animazione presenterà My Hero Academia Stagione 7? La possibilità che questi rumor si rivelino veritieri è alta.

My Hero Academia Stagione 7 proseguirà le vicende dell'Atto Finale partendo dall'arco narrativo di Star and Stripes, un'eroina estera che i lettori del manga hanno avuto modo di amare. Ovviamente la prossima stagione non arriverà fino almeno al 2024, per cui nel corso dell'AnimeJapan 2023 arriverà solamente l'annuncio, accompagnato al massimo da una visual o un brevissimo teaser.