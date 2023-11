My Hero Academia, c'è anche un po' di Resident Evil nella serie: l'ispirazione di Dabi

Dabi è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti di My Hero Academia. Il personaggio in questione è stato curato in ogni minimo dettaglio, non solo per quanto riguarda la sua personalità e il passato ma anche per quanto riguarda il design. E se vi dicessimo che è stato ispirato da Resident Evil?

Nel volume 39 di My Hero Academia, l'autore del manga Kohei Horikoshi ha preso un piccolo spazio del numero per poter svelare alcune chicche interessanti sui suoi personaggi. Un utente di Reddit ha pubblicato alcuni screen del recente volume del fumettista, riguardanti proprio il personaggio di Dabi. Se siete interessati a vedere il panel in questione, attenzione agli spoiler!

"Ho disegnato questo panel affinché sembrasse uscito dal gioco Resident Evil", ha scritto Horikoshi in una delle pagine finali del volume 39. Nella tavola in questione, Dabi sembra quasi un demone, piuttosto che un uomo. Tuttavia, il character design di Dabi è fortemente ispirato al gioco in questione.

Il suo aspetto macabro e pieno di cicatrici, ustioni e pinze lo riconduce un po' a Resident Evil. Kohei Horikoshi ha fatto in modo che la sua passione per la cultura pop potesse essere riflettuta anche nei suoi personaggi. Alcuni giorni fa Horikoshi ha pubblicato un'illustrazione di My Hero Academia per celebrare Halloween; sempre nel volume 39 di My Hero Academia Horikoshi ha rilasciato un artwork speciale.