My Hero Academia: c'è una possibilità di redenzione per Himiko Toga?

My Hero Academia è sempre più minuzioso nel raccontare le storie dei personaggi e a rispondere ai quesiti dei lettori, senza scadere nel banale. Kohei Horikoshi non si è impegnato solo nella scrittura degli eroi ma si è focalizzato anche sulla psicologia dei villain, come nel caso di Himiko Toga.

Recentemente sono state svelate delle curiosità che i fan si sono sempre posti dall'inizio della serie, una di queste è perché eroi e villain utilizzano degli pseudonimi in My Hero Academia: a sciogliere questo dubbio è stato Shigaraki Tomura, analizzando dal principio la storia dell'umanità nel momento in cui sono comparsi i Quirk.

Una seconda domanda a cui l'autore ha risposto nei capitoli più recenti del manga è perché Himiko Toga non utilizza un nome da villain e la risposta risulta essere comprensibile dopo aver ricevuto una visione più chiara del crudo passato della ragazza, la quale si sentiva stretta in una realtà che non l'ha mai accettata per la propria natura.

Questa antagonista, seppur legata alla Lega dei Cattivi, non è crudele fino al midollo ma è frutto di una società corrotta. A notare questo lato è stata proprio la sua nemesi Ochaco Uraraka, che negli ultimi capitoli si è resa anche lei protagonista in uno scontro all'ultimo sangue.

Sebbene il quirk di Uravity sia diventato molto più potente negli ultimi capitoli, l'eroina ha preferito convincere Toga a proseguire la strada del bene piuttosto che sconfiggerla una volta per tutte. Ma potrebbe davvero scegliere di redimersi?

I motivi per la quale Himiko ha deciso di percorrere la strada della malvagità sono molteplici, uno fra questi è quello di vendicare la morte del suo caro amico Twice combattendo contro i Pro Heroes. Per questo motivo, anche se Ochaco riuscisse a convincerla a riscattarsi, la succhia-sangue potrebbe scegliere di farlo al di fuori di questa società che la ostruisce.