My Hero Academia, c'è una rivelazione sull'armatura di All Might: la scelta

Nei recenti capitoli del manga di My Hero Academia, All Might ha debuttato con una meravigliosa armatura scintillante, tutto merito della giovane scienziata Melissa Shield (che noi conosciamo attraverso il film Two Heroes). Il motivo è legato al fatto che ormai l'ex eroe numero uno è sprovvisto del One for All dopo l'ultimo scontro con All for One.

Anche se questa armatura in My Hero Academia in pieno stile Marvel e Iron Man ha stupito i lettori, che si sono mostrati pienamente soddisfatti di questa svolta, non sono mancate polemiche. In particolare, non molti fan hanno capito il motivo per cui All Might abbia deciso di indossare quest'armatura, com'è stata costruita e in che cosa consiste.

A sciogliere ogni nostro dubbio è stato proprio Kohei Horikoshi, che in un piccolo sketch ha rivelato una piccola chicca sull'armatura high-tech del Simbolo della Pace. Questo nuovo sussidio di All Might, chiamato Hercules, sembra complesso all'apparenza ma è molto più semplice da capire.

In quest'illustrazione di Armored All Might che è possibile vedere in calce all'articolo, Horikoshi rivela "All Might non tende a spendere molto per se stesso, ma questa volta ha usato quasi ogni centesimo che aveva per sviluppare quest'oggetto. La cifra era folle. Aveva bisogno di spedirli il prima possibile, quindi ha saltato il periodo di test ed è passato direttamente all'azione. Un'armatura e un'auto pazzesche, nessuno può dire che siano sicure al 100%"

Insomma, Toshinori Yagi ha dovuto spendere tantissimo per poter commissionare a Melissa Shield la sua armatura, e a quanto pare l'ha usata per la prima volta durante la battaglia con All for One nel manga di My Hero Academia.