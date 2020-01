My Hero Academia: c'è spazio per uno spin-off prequel?

Non è un segreto che My Hero Academia sia uno dei manga più popolari di questa generazione. Il titolo scritto da Kohei Horikoshi gode non solo di un adattamento anime e di vari lungometraggi, ma anche di alcuni spin-off. Il più famoso di questi è Vigilante: My Hero Academia Illegals con conclusione in vista, c'è spazio per altri spin-off in futuro?

Il mangaka ha già narrato diversi episodi del passato del mondo di My Hero Academia, ma senza approfondirli particolarmente. E inoltre non è un segreto che All Might morirà, probabilmente nel corso del prossimo arco narrativo del manga. Ciò potrebbe portare a una scomparsa del personaggio, uno dei più apprezzati dell'opera.

Ed è qui che diventa viva la possibilità di uno spin-off dedicato alle origini di All Might, ambientato nel passato in modo tale da figurare come prequel. Questa scelta potrebbe portare ad approfondire la situazione della società quando All for One era il leader dei criminali, impossibile da battere anche per il One for All di Nana Shimura o degli altri portatori. Rimangono ancora nel mistero inoltre le origini di All Might e le sue battaglie più famose, oltre che gli allenamenti con Gran Torino.

Sareste contenti se, dopo la conclusione di Vigilante: My Hero Academia Illegals gli autori si occupassero di uno spin-off prequel?