My Hero Academia, un easter egg svela una connessione con Superman

My Hero Academia non si è mai trattenuto con i suoi riferimenti nel corso degli anni: il creatore Kohei Horikoshi è un noto lettore dei fumetti americani, sia della DC Comics che della Marvel, quindi non sorprende per niente il vedere alcuni supereroi occidentali infilarsi nel suo manga.

I fan hanno a lungo collegato Superman ad All Might e sembra che un easter egg stia solo rafforzando questa vicinanza, dopo quello dedicato a Terminator 2. Recentemente un capitolo di My Hero Academia viene approfondito il lavoro di All Might, andando a esplorare il suo ufficio alla Might Tower. Guardando, però, in cima all'edificio stesso, è possibile notare qualcosa di famigliare, a patto di avere una buona dimestichezza con il Daily Planet.



La cima della Might Tower, infatti, ha un globo molto particolare che si trova sopra di essa: la sfera è anche circondata da due anelli e i fan non hanno potuto fare a meno di notare che il design è simile al globo del Daily Planet, il luogo di lavoro di Clark Kent quando non è Superman. Yagi, quindi, allo stesso modo dell'abitante di Kripton, nasconde la propria identità dietro il ruolo di semplice finanziere nella Might Tower, per poi assumere il ruolo di All Might, proprio come Superman, al quale, a questo punto, il collegamento è davvero immediato.