My Hero Academia: Ecco come ha fatto Iida a diventare un grande eroe

Cosi come molte dei giovani aspiranti eroi di My Hero Academia che frequentano la Yuuei Academy, anche il capo classe della sezione 1-A ha il suo personale idolo. Chi sia l'eroe che Tenya Iida ammira più di chiunque altro non è certamente un mistero in quanto lo stesso Tenya lo afferma sin dalla sua prima comparsa. Vediamo ora da dove nasce.

Mentre la battaglia tra heroes e villain imperversa nelle pagine di My Hero Academia, noi abbiamo deciso di fare un piccolo passo indietro e approfondire il legame tra due fratelli. Tenya e Tensei sono molto uniti ed il loro rapporto è stato plagiato nel tempo grazie ai numerosi insegnamenti che il fratello maggiore ha impartito al piccolo Tenya.



La grande forza morale e l'armatura indossata del capoclasse della sezione hero nascono dalla profonda ammirazione che Tenya prova nei confronti del primo "Ingenium". La somiglianza tra i due quirk ha dato inoltre la possibilità al giovane Iida di poter imparare ancora di più sul suo potere osservando e seguendo le orme del fratello.



Gli sforzi e i sacrifici di Iida lo hanno portato a padroneggiare un nuovo grande potere il "Recipro Brust" mostratoci nel capitolo 203 di My Hero Academia, ma nonostante ciò la distanza che separa i due fratelli ancora non è stata colmata e solo il tempo ci potrà dire se il nuovo "ingenium" riuscirà raggiungere e superare il suo predecessore.