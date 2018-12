My Hero Academia: ecco un Funko POP di Bakugo con il taglio di Best Jeanist

Katsuki Bakugo è uno dei personaggi più amati di My Hero Academia - anzi, recentemente si trova proprio al primo posto nella classifica ufficiale indetta da Shonen Jump. Di sicuro, quindi, gli appassionati non vorranno lasciarsi sfuggire un Funko POP davvero particolare... che, tuttavia, farebbe davvero imbestialire Kacchan!

È stata infatti annunciata una nuova figure appartenente alla celebre linea dei Funko POP che ritrae Katsuki Bakugo in un momento ben preciso dell'opera: il giovane ed esplosivo aspirante Hero è stato infatti rappresentato con lo stesso taglio di capelli di Best Jeanist, l'eroe professionista.

Questo perché, nel corso della Stagione 2 di My Hero Academia, il giovane compagno di Izuku Midoriya fu ospitato presso l'agenzia Hero di Best Jeanist per il tirocinio con i supereroi professionisti. In quel frangente assistemmo a una serie di siparietti comici in cui venivano messe a confronto l'irruenza di Kacchan con la proverbiale flemma del suo tutor, che per tutta risposta lo costrinse ad assumere un taglio di capelli ordinato come il suo invece della sua solita capigliatura spettinata.

Ricordiamo che nel 2019 dovrebbe esordire la quarta stagione dell'anime di My Hero Academia, mentre l'edizione italiana del manga (edita da Star Comics) è giunta attualmente al 16° tankobon dell'opera.