My Hero Academia: ecco l'illustrazione speciale di Nana Shimura dal volume 21

Direttamente dal disegno bonus incluso dall'autore Kohei Horikoshi all'interno del volume 21 di My Hero Academia, ecco la splendida eroina Nana Shimura. Diamo un'occhiata a come si presenta la mentore di All Might.

Come è ormai consuetudine per tutti gli appassionati di My Hero Academia, con l'uscita di un nuovo volume che raccolga i capitoli usciti settimanalmente, l'autore Kohei Horikoshi regala sempre qualche extra che possa stuzzicare la fantasia dei fan e la loro voglia di collezionare queste pubblicazioni.

Nello specifico di quella che riguarda il ventunesimo volume, in uscita domani 4 dicembre in Giappone, che reca in copertina con uno spettacolare Endeavor in fiamme, avremo il piacere di ammirare una splendida illustrazione raffigurante Nana Shimura.

Per chi non ricordasse di chi stiamo parlando, si tratta dell'eroina che possedeva il Quirk One for All prima di All Might, la settima nella linea di successione. Inoltre, è stata lei la mentore dell'eroe numero 1 e simbolo mondiale della pace, colei che lo ha istruito sulle migliori modalità di utilizzo di un potere tanto grande come quello che ora si ritrova a dover gestire il nostro Deku.

A giudicare dai primi commenti apparsi sotto il post Reddit in cui è trapelata l'immagine che potete visionare in calce alla pagina, i fan hanno apprezzato davvero il disegno, affrettandosi a confermare la bellezza indiscutibile del personaggio. Che ne dite? Vi piace?

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Un adattamento anime, prodotto da Bones, è in corso in Giappone dal 3 aprile 2016 e vanta al momento in tre stagioni, mentre la quarta è in corso di produzione.