My Hero Academia Stagione 3: ecco le immagini in anteprima dell'episodio 23

La terza stagione di My Hero Academia sta per concludersi. I nostri aspiranti eroi ne hanno fatta di strada dagli eventi del campo estivo, e molte cose sono mutate dopo il terrificante scontro tra il Simbolo della Pace All Might, possessore dello One for All, e la sua malvagia antitesi All for One.

Oggi andrà in onda il penultimo episodio della terza stagione di My Hero Academia, e a ridosso dell'uscita, come ormai consuetudine, sono apparse online le immagini in anteprima della puntata. Ormai messa alle spalle l'esperienza dell'esame per la licenza provvisoria, Bakugo ha deciso di parlare francamente con Midoriya, e ha invitato quest'ultimo a uscire fuori dai dormitori.

Bakugo, dopo il combattimento tra All Might e All for One, ha capito che Deku è il successore designato del Simbolo dell Pace, cosa che lo ha mandato su tutte le furie, spingendolo a mettere alla prova il suo amico/rivale per capire cosa abbia spinto l'hero N°1 a sceglierlo.

La rivalità tra i due è cosa nota ai fan, ma per la prima volta, Bakugo mostra tutta la sua rabbia nei confronti di Midoriya, il quale, da nullità senza quirk qual era, è diventato addirittura il nuovo possessore dello One for All. Lo scontro tra i due si preannuncia carico di emozioni, e le immagini in anteprima, che potete trovare nella gallery in calce alla notizia, ci danno un assaggio della complessità del loro rapporto.

L'episodio 23 di My Hero Academia andrà in onda quest'oggi in Giappone, e in simulcast alle 18 sulla piattaforma streaming VVVVID.