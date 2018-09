My Hero Academia Stagione 3: ecco le intense immagini in anteprima dell'episodio 22

La terza stagione di My Hero Academia ha da poco fatto calare il sipario sull'esame per la licenza provvisoria da hero, e ormai manca davvero poco al finale di stagione. Prima di chiudere questo intenso terzo ciclo di episodi, però, la serie animata ha ancora una cosa da mostrare: un teso faccia a faccia tra Midoriya e Bakugo.

Le ultime immagini in anteprima dell'episodio 22 di My Hero Academia, come potete vedere nella gallery in calce alla notizia, danno ai fan un'idea dell'intensità del faccia a faccia tra Deku e Bakugo, un teso incontro nel quale l'amico/rivale di Midorya svelerà a quest'ultimo di essere a conoscenza del segreto legato al suo quirk.

La prossima puntata di My Hero Academia è intitolata "A Talk About Your Quirk", e di seguito potete trovare la sinossi dell'episodio tradotta: "La notte dopo l'annuncio dei risultati dell'esame per la licenza provvisoria, Bakugo chiama Deku fuori dagli alloggi. L'esame per la licenza provvisoria è finalmente terminato! I risultati di coloro che sono passati vengono finalmente mostrati, ma non tutti gli studenti della Classe 1-A sono stati in grado di ottenere la loro licenza!? Inoltre, viene rivelato il vero aspetto di Camie...!?

Più tardi, quella notte, dopo l'annuncio dei risultati, Bakugo chiama Deku fuori per qualcosa! All Might fa visita a All For One, attualmente confinato in una prigione speciale. Questa è la prima volta che i due si vedono dopo l'intensa battaglia avvenuta in precedenza. Cosa avrà da dire All Might?"

Ricordiamo che l'episodio 22 di My Hero Academia potrà essere visto quest'oggi alle ore 18:00 sulla piattaforma streaming VVVVID.