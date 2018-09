My Hero Academia: ecco il promo di Mediaset Italia 2 per la messa in onda dell'anime

Mediaset, come ormai noto, trasmetterà l'anime di My Hero Academia a partire dal prossimo 17 Settembre in prima serata sul canale Italia 2. Nella giornata odierna, l'azienda ha rilasciato il promo della serie sulla sua pagina ufficiale Facebook, promo che ricorda al pubblico anche il ritorno di Naruto Shippuden con gli episodi dell'ottava stagione.

Le prime due stagioni anime di My Hero Academia arrivano finalmente in Italia. Gli episodi, che saranno trasmessi su Italia 2 in prima TV assoluta a partire da Lunedì 17 Settembre, saranno completamente doppiati in italiano, e il promo rilasciato quest'oggi da Mediaset regala ai fan un assaggio delle voci che avranno i protagonisti della serie.

Potete trovare il video promo in calce alla notizia. Insieme a My Hero Academia tornerà un altro grande protagonista della scena anime: Naruto Shippuden. Italia 2 trasmetterà, sempre a partire dal 17 Settembre, gli episodi dell'ottava stagione animata - nello specifico quelli che partono dalla puntata 321 e che portano avanti la Quarta Grande Guerra Ninja.

L'anime di My Hero Academia è attualmente alla battute finali della sua terza stagione in Giappone, e molte cose sono cambiate dall'inizio della serie tratta dal manga di Koehi Horikoshi. Finalmente, anche il pubblico italiano potrà godere di questo straordinario shonen in versione doppiata, mentre le puntate con il doppiaggio originale possono essere viste su VVVVID.