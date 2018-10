My Hero Academia, ecco le trame degli ultimi episodi della prima stagione

Come ogni lunedì, domani sera la rete italiana Mediaset Italia 2 trasmetterà gli ultimi due episodi della prima stagione di My Hero Academia, l’anime tratto dall’omonimo fumetto scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi.

Di seguito riportiamo i titoli e le trame degli episodio che Mediaset conta di trasmettere domani sera.

My Hero Academia – Stagione 1, #Episodio 12 – ALL MIGHT

Data: lunedì 22 ottobre 2018, ore 21:15 - 21:45

Trama: "Izuku e gli altri studenti hanno la peggio contro Tomura e gli altri Villain, ma quando tutto sembra perduto, finalmente arriva All Might a salvare la situazione. Tomura ha pero' in serbo per lui una sorpresa pericolosa: Nomu, infatti, e' dotato della stessa forza fisica di All Might e ha inoltre un secondo quirk che gli permette la rigenerazione. All Might sta avendo la peggio contro Nomu e Kurogiri quando intervengono Katsuki e gli altri studenti, dandogli cosi' modo, usando le ultime energie rimastegli, di sconfiggere Nomu. Il suo tempo limite per la trasformazione e' pero' arrivato agli sgoccioli..."

My Hero Academia – Stagione 1, #Episodio 13 – NEL PETTO DI CIASCUNO - APPUNTI SUGLI EROI

Data: lunedì 22 ottobre 2018, ore 21:45 - 22:15

Trama: "All Might e' al limite e soltanto grazie all'intervento di Izuku riesce a salvarsi la vita. L'arrivo del preside e degli altri insegnanti mette fine a ogni scontro. Tomura e Kurogiri riescono pero' a scappare e comunicare col loro mandante. All Might si rende conto che il suo tempo limite si e' ulteriormente accorciato, ma e' orgoglioso dei suoi studenti e sa che una classe cosi' giovane, dopo aver gia' affrontato Villain reali, dara' vita a eroi molto forti. Una nuova minaccia sembra pero' incombere su Izuku e i suoi amici."

Vi ricordiamo infine che i suddetti episodi di My Hero Academia verranno ritrasmessi martedì sera, sempre su Italia 2, a partire dalle ore 23:20.