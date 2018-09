My Hero Academia: ecco una valanga di immagini per l'episodio 59 dell'anime

L'anime di My Hero Academia sta coprendo la seconda fase dell'esame per la licenza provvisoria, e sembra che la prova creerà non pochi problemi a Todoroki. La terza stagione ha instaurato una sorta di rivalità tra il nostro eroe di fuoco e ghiaccio e Yoarashi della scuola Shiketsu, e le nuove immagini mostrano l'intensità di questo antagonismo.

L'episodio 59 di My Hero Academia è intitolato "Qual è la grande idea?" e di seguito potete trovare la sinossi della puntata: "Combattere o soccorrere? La prossima fase dell'esame! L'esame per la licenza provvisoria da eroe si intensifica con la seconda fase della selezione. L'eroe N° 10 Gang Orca assume il ruolo di villain, e la posta in gioco è elevata! Yoarashi e Todoroki Affrontano Gang Orca, ma Yoarashi, che odia Todoroki dall'esame di ammissione alla U.A., inizia una discussione nel peggior posto e nel peggior momento possibile!"

Dopo che Gang Orca ha fatto irruzione durante la prova di soccorso, l'eroe ha rivelato che la seconda fase dell'esame si svolgerà su due fronti, per testare l'elasticità mentale e il sangue freddo degli aspiranti eroi.

Mentre non è chiaro come Midoriya intenda affrontare la prova, sembra che Todoroki avrà non pochi problemi dallo studente dello Shiketsu Inasa Yoarashi. In calce alla notizia potete trovare le immagini del nuovo episodio di My Hero Academia che mostrano quanto la rivalità tra i due sia intensa.