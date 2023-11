My Hero Academia: Edgeshot morirà oppure no? La situazione dell'eroe

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia si sono focalizzati sull'eccellente intervento di quel giovane eroe, creduto ormai morto. Il ragazzo può decisamente ringraziare Edgeshot per essere riuscito a salvarlo, tuttavia il manga deve ancora chiarire bene quale sia la situazione attuale dell'eroe professionista: ma è vivo o è morto?

Ripercorriamo brevemente ciò che è successo nel recente capitolo 405 di My Hero Academia con il salvataggio di Bakugo. Kacchan è apparso dal nulla e, dopo aver incrociato lo sguardo di Midoriya, si è alleato con il suo eterno rivale per "rubare" All Might dalle grinfie del villain All Might. Il suo ritorno in scena ha stupito i lettori, poiché anche con l'intervento di Edgeshot difficilmente sarebbe riuscito a sopravvivere.

E così torniamo al salvataggio di Edgeshot. L'unicità di questo eroe professionista, chiamata Foldabody, gli ha permesso di estendersi e allungarsi il più possibile per diventare come un filo che è poi entrato nel corpo di Bakugo per riparare i suoi organi. E' riuscito a ricucire tutti i tessuti e ossa, tuttavia Edgeshot avrebbe dovuto utilizzare tutta la sua energia vitale per poter riparare il cuore e i polmoni.

Lì, mentre l'eroe sceglieva se sacrificarsi per salvare la vita del giovane ragazzo, una goccia di sudore nel sangue di Bakugo gli ha permesso di far attivare il suo Quirk. Una scintilla ha aiutato a rianimarlo, e così Edgeshot non ha dovuto rinunciare a tutto il proprio corpo per salvare Kacchan. Tuttavia, la situazione è ancora da definire, e non si conosce con certezza se l'eroe professionista sia vivo o meno. Perché, d'altro canto, All Might in My Hero Academia 405 non è morto? Ve lo spieghiamo qui.