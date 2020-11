My Hero Academia: l'elegaza di Gentle Criminal ci colpisce nel cosplay di Mithos

La quarta stagione della trasposizione animata di My Hero Academia ci presenta un villan singolare che risponde al nome di Gentle Crimina. Il cosplayer Mithos è riuscito a riportare tutta l'eleganza di questo personaggio in una nuova interpretazione. Andiamo a vederla.

Dopo aver sconfitto il potente Overhaul ed il suo gruppo di Yakuza, il protagonista del manga di Horikoshi si troverà ad affrontare un nuovo nemico, non molto temibile quanto invece unico per le motivazioni che lo spingono ad agire e certamente anche per il suo aspetto.

Inizialmente intenzionato a diventare un eroe, Gentle prende la strada del crimine commettendo piccoli furti e caricandone i video in rete nella speranza di essere notato. Il suo Quirk gli permette di trasformare in materiale elastico qualunque cosa tocchi, inoltre è accompagnato dalla sua assistente, La Brava, che possiede il potere aumentare la forza del villain in proporzione a al suo amore per lui.

Il fan della serie, Mithos, ci presenta un suo cosplay dedicato proprio a questo particolare nemico riproducendone l'aspetto fin nei minimi particolari: dagli abiti eleganti, ai caratteristici baffi, dal colore degli occhi ad anche la capigliatura col ciuffo che ricade su uno di essi.

Voi cosa ne pensate di questo stupendo cosplay? Scrivetecelo in un commento.

Se siete interessati all'opera di Kouhei Horikoshi vi segnalo i nostri articoli sulle somiglianze tra Toga ed Ochaco da My Hero Academia e su quali personaggi di Hunter x Hunter potrebberò sconfiggere il più forte dei villain di My Hero Academia.