My Hero Academia elenca tutte le abilità imparate dagli studenti nel capitolo 256

Una delle componenti più interessanti di un manga è sicuramente la coralità e la capacità di evoluzione di tutti i protagonisti. My Hero Academia ha un cast molto ampio ed eterogeneo per caratteri e poteri, ed è sempre interessante vedere come questi migliorano durante il prosieguo della serializzazione.

La classe 1-A della Yuei in passato ha già avuto a che fare con diverse crisi, ma gli studenti non si sono certo fermati nell'apprendimento per questo. La fase di tirocinio si è conclusa in My Hero Academia e nel capitolo 257 tutti iniziano a mostrare ciò che hanno imparato.

Aoyama ha creato una nuova mossa, la "Navel Saber", mentre Hagakure ha migliorato la propria capacità di manipolare la luce unendola alle potenzialità del quirk del compagno;

è diventata più brava nella manipolazione dell'acido, prendendo spunto dal compagno Kirishima e creando la mossa "Acidman"; Ojiro e Sato sono entrambi combattenti ravvicinati e, grazie all'allenamento con l'eroe Shishido, hanno migliorato la loro propensione alla battaglia ideando strategie e metodi di combattimento;

Jiro e Shoji invece, con la supervisione di Gang Orca, sono riusciti a potenziare le loro capacità sensoriali;

Kaminari, Sero e Mineta sono quelli che più di tutti hanno migliorato l'abilità di lavorare in gruppo, ideando una mossa combinata speciale;

Iida ha migliorato la propria tecnica di corsa e la manovrabilità del suo quirk;

Koda ha imparato a comunicare meglio con gli insetti;

Tokoyami invece ha avuto uno sviluppo a 360 gradi potenziando sia il suo quirk che le doti fisiche e intellettive;

Kirishima ha continuato a concentrarsi sulla sua forza e sull'abbattere più velocemente i villain insieme a Fat Gum;

, entrambe con quirk principalmente di supporto, sono migliorate diventando più decisive nei combattimenti; Yaoyorozu ha imparato a prendere decisioni più velocemente, con efficienza nella creazione di oggetti;

il terzetto formato da Midoriya, Bakugo e Todoroki mostra l'esito dell'allenamento con Endeavor.

Il capitolo 256 di My Hero Academia ha messo in luce quindi tutti gli aspiranti eroi della classe, in attesa di affrontare nella battaglia definitiva Shigaraki e la sua nuova organizzazione tra pochi mesi.