My Hero Academia elimina finalmente un personaggio: per LUI è la fine dei giochi

L'autore Kohei Horikoshi ha promesso di regalarci tantissime emozioni con l'avvento della Saga Finale del manga di My Hero Academia, e ora sta mantenendo i buoni propositi. Il capitolo 410 di My Hero Academia ha mostrato che QUEL personaggio è stato ufficialmente eliminato: come si evolverà la vicenda?

Negli ultimi capitoli del manga, siamo stati testimoni dello straordinario ritorno in scena di Bakugo Katsuki, creduto morto in My Hero Academia, che si è rapidamente trovato in una battaglia all'ultimo sangue contro All For One. Quest'ultimo, dopo aver sfruttato una versione modificata del quirk di Eri, ha subito un invecchiamento inverso, portandolo alla sua ultima forma: un neonato.

Nel capitolo 410 abbiamo assistito ad un eccezionale attacco di Bakugo volto a fermare per sempre un piccolo ma ancora potentissimo All For One. Il giovane eroe riesce a respingere un ultimo, debole attacco del villain, che porta quest'ultimo a diventare una cellula uovo e svanire completamente.

L'archetipo del male All For One è stato sconfitto in My Hero Academia e così anche i suoi molteplici quirk sono svaniti nel nulla: Bakugo ha concluso trionfalmente la sua battaglia. La resa di All For One è un evento difficile da credere, ma ora il destino del Giappone e del mondo sembra essere ricaduto completamente sulle spalle di Deku, che dovrà affrontare l'altrettanto malvagio erede di AFO, Shigaraki Tomura.