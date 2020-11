My Hero Academia: un emozionante clip fan made rende tributo ai villain

Kohei Horikoshi è riuscito nella grande impresa di caratterizzare in maniera egregia gli antagonisti di My Hero Academia, i quali sono entrati prepotentemente nel cuore degli appassionati. Per omaggiare i migliori villain, un fan ha dato vita a un emozionante video clip.

Sul proprio profilo Twitter, l'utente @DanchukVova ha condiviso uno spettacolare video da lui creato in cui i membri dell'Unione dei Villain si scontrano con i giovani eroi della Classe 1-A del Liceo Yuei. La clip mette in scena alcune emozionatissime scene disegnate completamente a mano dall'animatore ucraino.

Il filmato comincia con un focus sui momenti più dolorosi vissuti da Tomura Shigaraki, il malvagio leader dell'unione. In seguito, l'attenzione si sposta su Dabi, protagonista di un'estenuante e straziante battaglia con suo fratello Shoto Todoroki. Visti i recenti avvenimenti del manga di My Hero Academia, l'animatore sembra aver anticipato quello che sarà uno degli scontri più attesi della prossima saga.

L'incredibile lavoro realizzato dall'utente si conclude mettendo in scena i duri allenamenti di Katsuki Bakugo e Izuku Midoriya, due giovani eroi che cambieranno per sempre la società dei professionisti. E voi cosa ne pensate di questa clip? Nel frattempo, Dabi diventa un Sith in un crossover tra My Hero Academia e Star Wars. Analizziamo chi vincerebbe un duello tra Asui e Iida di My Hero Academia.