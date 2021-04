My Hero Academia: Endeavor ha dei conti in sospeso con Dabi, scopriamo perché

Dopo essere partita con un episodio riepilogativo sui Quirk dei ragazzi della Classe 1-A del Liceo Yuei, la quinta stagione di My Hero Academia preme sull'acceleratore con la seconda puntata, che riprende dagli eventi che hanno portato alla conclusione della stagione precedente.

Dopo essere riusciti ad abbattere con enorme fatica l'High End Nomu, Endeavor e Hawks quasi crollano al tappeto, sfiniti dall'estenuante battaglia e dalle ferite subite. Improvvisamente, però, i due eroi si ritrovano circondati dalle fiamme blu di Dabi, che irrompe sul campo per abbatterli definitivamente.

A quanto pare, però, non è solo Dabi a provare rancore verso i due Pro Heroes, anche lo stesso Number One pare avere qualcosa in sospeso con il villain. Il Flame Hero, infatti, sembra quasi felice per l'improvvisa comparsa del criminale, il quale in precedenza aveva ucciso Snatch, uno degli assistenti della sua agenzia. Lo scontro, però, viene interrotto ancora prima di cominciare dalla comparsa di Mirko, eroina coniglio che scaccia il membro dell'Unione dei Villain.



Per chi non dovesse ricordarlo, Snatch è l'eroe dal Quirk di sabbia che venne ucciso durante l'assalto alla camionetta su cui si trovava Overhaul, imprigionato in seguito allo scontro con Deku nella quarta stagione animata. Endeavor e Dabi riusciranno in futuro a risolvere i loro conti in sospeso? E cosa si cela tra i due oltre la strana somiglianza dei loro Quirk?

