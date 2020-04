My Hero Academia: Endeavor diventerà mai il nuovo Simbolo della Pace?

Anche la quarta stagione di My Hero Academia, ormai, si sta avvicinando alla sua conclusione. La scorsa settimana abbiamo tutti assistito all'uscita dell'episodio 4x24, in cui è stato approfondito il cambiamento avvenuto nella Hero Billboard Chart JP in seguito al ritiro di All Might dopo il cruento combattimento contro All for One.

Sappiamo che i primi 10 migliori Pro Hero del Giappone sono stati chiamati per ribadire la responsabilità che ognuno di loro ha nel dover mantenere la nazione protetta, una nazione che sicuramente diverrà più pericolosa a causa dell'aumento dei criminali. All Might non c'è più, l'eroe il cui solo nome e il solo pensiero che fosse da qualche parte lì fuori faceva tremare anche il più temerario dei cattivi, pertanto i villain iniziano a prendere coraggio e tocca a chi resta porne un freno.



Con la fine del Simbolo della Pace, il testimone di eroe numero uno, come da classifica, è passato di diritto all'ex numero due, l'eroe del fuoco Endeavor. Un eroe lungi dall'essere un esempio come uomo e come persona. Un eroe dal passato discutibile, accecato dal potere e dalla gelosia che da sempre ha covato verso All Might, ma un eroe dal potere talmente elevato da oscurare tutti gli altri rimasti, un potere che, da solo, lo ha portato sulla vetta dell'eroismo.

Il fatto che Endeavor ricopri tale ruolo solo per la forma che detiene, viene mostrato chiaramente nell'ultimo episodio, in cui vengono presentati alcuni eroi, Enji e Hawks su tutti. E mentre il secondo è parso chiaro a tutti godere di una fama indiscussa verso il popolo, lo stesso non si può dire per Endeavor il quale, ha dispetto del suo "caldo" potere, non riesce in alcun modo ad arrivare e a scogliere i cuori dei cittadini che, nei suoi confronti, appaiono piuttosto freddi.

E se da un lato Endeavor ha coronato il sogno di diventare il Pro Hero numero uno, dall'altro è lacerato dal peso di dover sostituire una bandiera e un simbolo come lo era All Might. Pertanto dovrà metterci tutto sé stesso per onorare il ruolo che ricopre, per onorare sé stesso, ma anche per redimersi da tutto il male fatto, in primo luogo alla sua famiglia.

Sul finale di episodio, Endeavor e Hawks stanno condividendo un pasto, quando vengono interrotti dall'arrivo del High End Nomu. Riuscirà l'eroe numero uno a sconfiggerlo e dimostrarsi degno del ruolo che ricopre? E come andrà a finire il combattimento che si è stagliato all'orizzonte? Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.